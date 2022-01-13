Высокопоставленный офицер Росгвардии признался в хищении миллионов из бюджета

Высокопоставленный офицер Росгвардии Александр Швецов, арестованный по обвинению в многомиллионных махинациях с закупкой оборудования для охраны объектов на Севере, признал вину и дал показания на своего начальника Сергея Воробьева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фигурант дела занимал должность заместителя главы отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии. Он рассказал следствию, что вместе с начальником Воробьевым и представителями предприятия «Оборонные технологии» организовали преступную схему, в результате которой из суммы в 376 миллионов рублей, выделенной из бюджета на приобретение спецтехники для охраны портов Сабетта, Диксон и Дудинка на Северном морском пути, было похищено 240 миллионов.

С санкции Воробьева и Швецова у предприятия, как единственного поставщика, с 2018 года были закуплены по завышенным ценам пять катеров, судно на воздушной подушке, три вездехода и восемь снегоходов. В настоящее время девять фигурантов дела арестованы и ожидают завершения следствия, после чего предстанут перед судом.

Офицеров Росгвардии задержали и арестовали 26 мая 2021 года. Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия») было возбуждено по материалам совместной проверки ФСБ и службы собственной безопасности ведомства.

В Москву также этапировали высокопоставленных офицеров Росгвардии из Якутии и Чукотки. Речь идет о начальнике Анадырского отдела вневедомственной охраны Андрее Черном и двух руководителях подразделений управления вневедомственной охраны Республики Саха (Якутия) Иване Будуровиче и Романе Харитонове.