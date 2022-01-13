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Токаев поблагодарил Путина за наведение порядка в Казахстане

Пресс-секретарь Песков: президент Токаев поблагодарил Владимира Путина за помощь

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в восстановлении порядка в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, общение президентов состоялось по телефону. Они обсудили меры, которые необходимо будет предпринять для полной стабилизации обстановки в республике.

Основной повесткой этого звонка стал процесс вывода контингентов миротворческих войск с территории Казахстана.

Контингенты ОДКБ начали покидать территорию Казахстана утром четверга, 13 января. В российской министерстве обороны подчеркнули, что миротворцы ни разу не получали приказа воспользоваться оружием. Потерь среди личного не было.

Вечером 13 января министр обороны России Сергей Шойгу должен предоставить Владимиру Путину отчет о деятельности миссии ОДКБ в Казахстане. Мероприятие пройдет в открытом режиме.

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Роман Кирьянов
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