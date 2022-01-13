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Власти Украины нашли «биологическое оружие» в Белоруссии

Совет безопасности Украины объявил мигрантов в Белоруссии «биологическим оружием»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Украинские власти обнаружили в Белоруссии «биологическое оружие». Глава совета национальной безопасности республики Алексей Данилов объявил таковым беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибыли в Минск ради попытки попасть в ЕС через белорусско-польскую границу. Слова Данилова передает «Украинская правда».

«Ну это не мигранты. Это своего рода биологическое оружие. Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну это как [называть]?» — сказал украинский чиновник. По его мнению, мигранты угрожают национальной безопасности и суверенному статусу стран ЕС.

Власти в Киеве также нашли в событиях на белорусско-польской границе российский след. По мнению Данилова, мигранты штурмовали восточный рубеж Евросоюза по указаниям из Москвы. «Вот кто бы думал, что [президент России Владимир] Путин повелит отправить [главе Белоруссии] Лукашенко на границу этих [мигрантов]», — добавил он.

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Данилов поднял вопрос о мигрантах на фоне рассуждения об обороноспособности Украины. Глава совета безопасности убежден, что принятые министерством обороны республики меры, а также мобилизация резервистов в вооруженные силы Украины (ВСУ) усилило украинское государство. Он также добавил, что число украинцев, готовых встать на защиту родины, огромно.

По опросам общественного мнения, менее четверти украинцев готовы воевать за собственную страну. Бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко призвал действующего лидера страны Владимира Зеленского «не морочить себе голову» и отказаться от идеи присоединить Крым.

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Дмитрий Настасьев
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