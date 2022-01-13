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«Построенный с нуля» российский Ту-160М оказался не совсем новым

Россия построила первый Ту-160М из советского планера

Кадр: UACRussia / YouTube

Стратегический ракетоносец Ту-160М, впервые построенный в России с нуля, и совершивший полет в январе, оказался не совсем новым. Данное обстоятельство следует из комментария блога bmpd в LiveJournal.

«Со стороны bmpd укажем, что совершил первый полет первый образец модернизированного бомбардировщика Ту-160М (Ту-160М2) новой постройки, имеющий серийный номер 8-05. Фактически самолет достроен из задела планера, заложенного еще в советский период в качестве 36-го летного бомбардировщика Ту-160», — заметили в блоге.

Согласно сообщению «Ростеха», совершивший полет самолет является «первым вновь изготовленным стратегическим ракетоносцем Ту-160М». Как пояснил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, в новом ракетоносце на 80 процентов были модернизированы системы и оборудование.

В июле 2021 года издание «Бизнес Online», ссылаясь на источник в авиапроме, сообщило, что Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Сергея Горбунова запланировал завершить сборку недостроенных почти 30 лет назад стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

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Иван Потапов
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