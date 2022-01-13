UFC предрекли уход главных звезд в 2022 году

Журналист Ариэль Хельвани считает, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в 2022 году может лишиться ряда главных звезд. Он рассказал об этом в эфире шоу на YouTube-канале

MMAFightingonSBN.

Хельвани упомянул, что контракт с UFC истекает сразу у нескольких ведущих бойцов организации. Среди них Исраэл Адесанья, Фрэнсис Нганну, а также Конор Макгрегор. Журналист предрек интересные времена для болельщиков UFC.

Макгрегор должен возобновить выступления в промоушене весной 2022 года. Желание подраться с ирландцем выразили сразу несколько бойцов. В частности, на поединок рассчитывает американец Майкл Чэндлер. Сам ирландец заявлял, что намерен побороться за титул чемпиона UFC в легком весе.

Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. 23 января ему предстоит поединок против француза Сирила Гана.

Адесанья удерживает чемпионский пояс в среднем весе. Он трижды защитил титул.