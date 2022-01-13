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Найден способный помочь в борьбе с COVID-19 ген

Ученые из Белостокского университета открыли ген, увеличивающий риск смерти от COVID-19

Фото: Reuters

Польские ученые из Белостокского университета сделали открытие, способное помочь в борьбе с COVID-19. Как сообщает Polskie Radio, исследователи нашли ген, который увеличивает риски тяжелого развития и смерти от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, благодаря открытию гена можно будет разработать тест, позволяющий оценить, кто наиболее подвержен рискам тяжелого течения болезни.

Министр поздравил исследователей, сделавших открытие, и подчеркнул, что исследования были проведены по государственному заказу. В них принимали участие 1500 пациентов со всей страны с диагностированным коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о передаче иммунитета от коронавируса через грудное вскармливание. В связи с этим министр подчеркнул особую важность вакцинации беременных женщин.

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Варвара Кошечкина
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