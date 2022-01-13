В МИД сообщили о завершении вывоза россиян из Казахстана

Мероприятия по вывозу россиян из Казахстана самолетами Минобороны РФ завершаются, так как обстановка в республике стабилизировалась. Об этом сообщает в четверг, 13 января, департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в своем Telegram-канале.

«В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты. Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются. Благодарим военных коллег и всех, кто оказывал содействие!» — говорится в сообщении.

8 января в столице республики, Нур-Султане, открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину. Всего на родину самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России вернулся 2241 соотечественник.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

