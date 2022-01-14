В Британии заявили об отсутствии просьбы от России проверить АПЛ после «Курска»

В Минобороны Великобритании заявили об отсутствии письменных документов с просьбой от России проверить атомные субмарины после гибели российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» в августе 2000 года. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате командования Военно-морского флота (ВМФ) Британии.

«У министерства обороны нет никаких записей о каком-либо запросе к Великобритании о проведении инспекции ее атомных субмарин», — говорится в письменном ответе.

Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) К-141 «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. По словам адмирала, он с 90-процентной уверенностью может раскрыть название субмарины НАТО, но не станет этого делать по ряду причин. Согласно информации российских и иностранных СМИ, в районе учений находились американские атомные подлодки Memphis и Toledo Военно-морских сил (ВМС) США и Splendid ВМС Великобритании.

В июле 2019 года NRK сообщила, что Норвежская разведывательная служба (НРС) знала о катастрофе «Курска» за 3,5 часа до того, как сообщение об аварии поступило в Северный флот Военно-морского флота России.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Согласно официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.