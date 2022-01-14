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Уроженец Гомеля рисовал ругательные граффити и попал в СИЗО

В Белоруссии 38-летний мужчина писал ругательства на стенах и попал в милицию

Фото: Сергей Гриц / AP

В Белоруссии уроженец Гомеля попал в СИЗО за ругательные граффити. Мужчина рисовал в городе надписи, которые правоохранители сочли оскорбительными для себя и властей. Подозреваемому грозит уголовная ответственность, передает БЕЛТА.

«Оперативники Новобелицкого РОВД Гомеля установили и задержали несудимого 38-летнего гомельчанина. Мужчина на протяжении 2020 и 2021 годов нанес на фасады зданий более 20 циничных надписей, оскорбляющих действующую власть и правоохранительные органы», — сообщили местные силовики.

Причины, по которым мужчина рисовал ругательства на стенах, не уточняются, однако известно, что он был участником Telegram-каналов, признанных в Белоруссии экстремистскими. Там он писал и распространял «информацию деструктивной направленности», заявляют в милиции. Теперь ему грозит и уголовная, и административная ответственность.

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Ранее в стране на два года посадили мужчину, который написал негативный комментарий об убитом сотруднике КГБ республики. Подсудимый вину признал.

Белорусские силовики после окончания протестов 2020-го года, когда граждане страны активно выходили на митинги из-за несогласия с результатами выборов, развернули кампанию против оппозиционеров и критиков власти. На борьбу с белорусами, которые негативно высказываются о сотрудниках правоохранительных органов или главе республики Александре Лукашенко, отправили силы управления по борьбе с организованной преступностью.

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Дмитрий Настасьев
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