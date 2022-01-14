Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой

Некоторые туристы, долгое время путешествующие по Индии, могут обнаружить у себя странные психологические и поведенческие изменения. О возможных проблемах посещения страны впервые предупредил французский врач-психолог Режис Эро (Regis Airault), пишет The Guardian.

В 1985 году Эро приехал работать в консульство Франции в Мумбае. Врач общался со многими путешествующими по стране соотечественниками и начал выявлять у них странное состояние, которое он описал как «индийский синдром» — туристы «терялись», были сбиты с толку и находились в маниакальном или психотическом состоянии. «Когда они приезжали в Индию, они были абсолютно нормальные, однако через месяц я видел, что их состояние совершенно нестабильно», — описывал свои наблюдения психолог.

Изначально странные изменения списывали на употребление наркотиков, однако у многих путешественников также проявлялись такие симптомы как депрессия и изоляция, вызванные чувством дезориентации в незнакомой стране и культуре. В редких случаях туристам диагностировали острый психоз, делирий и бред — в самых сильных проявлениях индийский синдром мог приводить к полному отрыву от реальности. В течение следующего десятилетия Эро тщательно исследовал эту тему, итогом стал выход книги «Без ума от Индии» в 2000 году. В ней автор попытался ответить на вопрос, сама ли Индия меняет людей, или они сами хотят измениться, специально приезжая сюда.

По мнению Эро, Индия, больше чем другая страна, стимулирует воображение и пробуждает сильные эмоции человека. В пример он привел поступки своих пациентов: один из них сжег свой паспорт и провел два месяца в тюрьме, другой скитался по штатам в течение пяти лет, несмотря на то, что родители путешественника считали его мертвым, третий верил, что богиня Кали слышит его сны и разговаривает с ним. Многие из случаев были более безобидными, однако туристы, недавно пережившие эмоциональную или травмирующую историю, чаще сталкивались с нервным срывом.

Отмечается, что синдром официально не признан заболеванием, однако многие страховые компании включают в договор аннулирующие его пункты, если турист, направляющийся в Индию, имеет психические проблемы или опыт употребления наркотиков. Помимо прочего, в нескольких иностранных посольствах и консульствах страны есть штатные психиатры, которые занимаются лечением своих граждан, находящихся в бедственном положении.

Ранее в январе пассажир бизнес-класса смешал снотворное и алкоголь во время полета, вышел из себя и напал на бортпроводников. Отмечалось, что члены экипажа попытались успокоить мужчину, однако у него случился приступ ярости — от злости турист натянул свою футболку на голову одной из стюардесс.