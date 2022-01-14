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Япония выразила протест Северной Корее из-за запуска ракеты

Министр обороны Киси: Япония выразила протест КНДР в связи с пуском ракеты

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Япония выразила протест Северной Корее в связи с запуском неопознанной ракеты в сторону Японского моря, заявил министр обороны Нобуо Киси. Его слова передает ТАСС.

Этот ракетный пуск стал третьим в текущем году. Береговая охрана Японии сообщала, что снарядом, который запустил Пхеньян, предположительно была баллистическая ракета. По версии Токио, она упала в море, сейчас ее местонахождение устанавливается.

5 января Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты. В Южной Корее тогда сообщали о запуске неопознанного снаряда так же в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии заявила, что речь идет о баллистической ракете с дальностью полета около 500 километров.

11 января КНДР провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, это стало вторым запуском вооружений КНДР в этом году. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

США предложили отреагировать на пуски санкциями, в ответ на что власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Пуски ракет в МИД Северной Кореи назвали «осуществлением права на самооборону».

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Варвара Кошечкина
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