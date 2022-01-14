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Среда обитания

Предсказана судьба квартиры Михаила Зеленского

Юрист Гаджиэменов: имущество телеведущего Зеленского поделят между женами и детьми
Михаил Зеленский

Михаил Зеленский . Фото: Игорь Примак / Globallookpress.com

Имущество скончавшегося в Доминикане российского телеведущего Михаила Зеленского поделят в соответствии с законом между его женами и детьми. Такую судьбу для квартиры журналиста предсказал юрист Тагир Гаджиэменов в беседе с изданием «Дни.ру».

Речь идет о недвижимости в Москве, которую Зеленский вместе с бывшей женой Еленой Грушиной приобрели в декабре 2013 года. После развода в 2014 году телеведущий претендовал на половину квартиры, но экс-супруга не давала пользоваться жильем. По словам Гаджиэменова, после смерти Зеленского имущество поделят согласно Гражданскому кодексу, если тот не оставил завещания.

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«Половина доли в квартире останется у бывшей жены Елены Грушиной, а другая половина будет разделена между дочерями и женой покойного, Милой Рубинчик, в равных долях (по одной шестой доли). Поскольку дочери Михаила являются несовершеннолетними, решать вопрос с оформлением квартиры придется Елене Грушиной и Миле Рубинчик», — пояснил юрист.

Ранее стало известно, что с 2018 года Зеленский и Грушина пытались поделить квартиру через суд, однако иски обоих претендентов на недвижимость отклонили, так как после развода прошло слишком много времени. Вскоре бывшие супруги дошли до кассационной инстанции, но ходатайство не рассмотрели.

Михаил Зеленский умер 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике с женой Милой Рубинчик. Телеведущий почувствовал себя плохо, его доставили в больницу, но не сумели спасти. Предположительной причиной гибели журналиста назвали остановку сердца.

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Нина Ташевская
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