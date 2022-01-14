Сергей Лавров рассказал про причастность США к православному расколу

К нынешнему расколу в православном мире напрямую причастны США, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр, отмечая причастность США, заявил, что американский специальный представитель по свободе вероисповедания настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея, чтобы тот проводил политику сепарации украинской и российской православных церквей.

Результатом действий США стало создание отдельной неканонической православной церкви на Украине. По словам Лаврова, это вызвало «серьезнейшие расхождения в целом в православии по всему миру».

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломеей передал ПЦУ томос об автокефалии «новой церкви». В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Русской православной церкви «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия. В октябре 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что признание неканонической ПЦУ другими церквями несет угрозу православному единству.