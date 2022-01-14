Названы два пути России при провале переговоров о безопасности с США и НАТО

При провале переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США руководство России вынуждено будет либо смягчить ультиматумы, выдвинутые Западу, либо пойти на эскалацию конфликта, считает политолог Павел Салин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что наиболее вероятным считает второй путь.

По мнению Салина, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как руководство России оценит реакцию Запада на ультиматум по обеспечению безопасности. То, что происходило в последнее время, по мнению политолога, было не переговорами, где обе стороны декларируют свою позицию и пытаются прийти к компромиссам, а именно выдвижением ультиматума.

Ставка на слабость Запада

«Мы постулировали такую позицию: либо все наши требования принимаются целиком, либо мы ни о чем не договариваемся. И Запад выбрал второй вариант. Теперь все зависит от реакции [президента России Владимира] Путина и того, на какие шаги по эскалации он готов пойти, чтобы принудить Запад согласиться с выдвинутыми пунктами. Здесь нужно очень четко понимать: все то, что декларировали переговорщики, — стопроцентная позиция Путина. Дипломаты были обязаны следовать линии начальства», — предположил политолог.

По его мнению, сам президент России, несмотря на мнения западной прессы, не хочет эскалации конфликта. Причина произошедшего, считает политолог, кроется в недопонимании.

Ставка делалась на то, что Запад даст слабину и прогнется под ультиматум. Такое мнение появилось, когда в первой половине 2021 года был намек России на эскалацию конфликта на Украине, а президент США Джо Байден сразу предложил перевести переговоры Павел Салин Политолог

«К сожалению, такая оценка оказалась совершенно неправильной, а ультиматум о фактическом самороспуске НАТО, естественно, был отвергнут», — сказал Салин.

Два пути

Теперь у Москвы, по словам Салина, два пути: либо смягчение своей позиции, либо шаги по дальнейшей эскалации в попытке принудить Запад выполнить требования России.

Насколько жесткими будут эти шаги, зависит уже от готовности к ним самого Путина Павел Салин Политолог

«Я склоняюсь все же ко второму варианту. (...) Несмотря на то что наши элиты будут явно не в восторге от такого выбора, при первом варианте вопросы появятся у силовиков и других сторонников жесткой линии внутри страны», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Конгрессе США доминирует желание торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном.