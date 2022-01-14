Антиковидные скамейки на российском курорте возмутили пользователей сети

В Геленджике рядом с одной из поликлиник появились лавочки с прозрачными пластиковыми перегородками для защиты от коронавируса. Антиковидные скамейки показались жителям российского курорта бесполезными и вызвали недовольство пользователей сети. Видео с необычной уличной мебелью опубликовано в городском сообществе в Instagram.

Необходимость защитных щитов и их эффективность на открытом воздухе вызвали вопросы у россиян. «Маразм крепчает», «Отмывание денег», «Ужас», «И почему на этот идиотизм средства еще находятся», — возмутились пользователи соцсети в комментариях. Некоторые сочли перегородки дискриминацией людей с лишним весом, однако нашлись и те, кто поддержал меру властей.

В Telegram-канале мэрии Геленджика разъяснили появление антиковидных лавок. «Три скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел компьютерный томограф (КТ) для городской поликлиники еще в августе. Сделали это для того, чтобы позволить людям, ожидающим своей очереди на прием к врачу, удобно и безопасно общаться», — отметили городские власти.

Ранее жителей Ставропольского края возмутила мусорная плотина, которая перекрыла русло реки Калаус. Упавшее поперек течения дерево собрало вокруг себя плавающие в воде отходы и образовало затор. По словам проживающих рядом россиян, заваленная помоями дамба источает неприятный запах.