Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения в нижней палате парламента. Он пояснил, что отложить документ для доработки предложили правительство и партия «Единая Россия». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Володин также объявил, что вопрос снятия законопроекта с рассмотрения будет обсуждаться в понедельник, 17 января, на Совете Госдумы. «Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — подытожил спикер.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Государственной Думе в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Кабмин в пятницу, 14 января, планирует внести поправки ко второму чтению документа о QR-кодах. Правительство уже подготовило поправки, учитывая обсуждения в первом чтении со всеми фракциями Госдумы, передала Голикова.