Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения в Госдуме

Володин: законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения для доработки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения в нижней палате парламента. Он пояснил, что отложить документ для доработки предложили правительство и партия «Единая Россия». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Володин также объявил, что вопрос снятия законопроекта с рассмотрения будет обсуждаться в понедельник, 17 января, на Совете Госдумы. «Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — подытожил спикер.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Государственной Думе в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Кабмин в пятницу, 14 января, планирует внести поправки ко второму чтению документа о QR-кодах. Правительство уже подготовило поправки, учитывая обсуждения в первом чтении со всеми фракциями Госдумы, передала Голикова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров предупредил о планах НАТО нарастить силы у границ России
Лавров рассказал о неприемлемых требованиях Запада к России
Набиуллина назвала три главных вызова России
Кровля грузинской церкви загорелась в Москве
Стали известны подробности о новой функции WhatsApp
Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО
Москва второй день подряд побила рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала года
На мусорном полигоне в Подмосковье нашли мертвым бизнесмена
В Домодедово ответили Собчак на сравнение аэропорта с помойкой
Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения в Госдуме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter