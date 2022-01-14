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Куба заявила об отсутствии информации о размещении войск России в стране

Посольство Кубы в России: информация о размещении российских войск отсутствует

Фото: Fernando Medina / Reuters

Посольство Кубы в России заявило, что у него отсутствует информация о размещении российских войск на кубинской территории. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет ни комментариев, ни информации по этому вопросу», — сказали в посольстве, в ответ на запрос агентства.

Ранее несколько российских СМИ написали о том, что замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI рассказал о возможности размещения на Кубе или в другой стране Латинской Америки российских стратегических вооружений. Однако в реальности дипломат сказал, что не будет ни подтверждать, ни исключать такую возможность.

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Николай Чигасов
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