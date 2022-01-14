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Бритни Спирс гневно отреагировала на слова сестры о ее паранойе

Бритни Спирс гневно отреагировала на рассказ сестры Джейми о ее параноидальном поведении

Фото: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Певица Бритни Спирс гневно отреагировала на вышедшее 12 января интервью младшей сестры Джейми Линн Спирс для шоу Good Morning America, в котором последняя презентовала автобиографическую книгу Things I Should Have Said. Артистка раскритиковала слова родственницы в Twitter.

В ходе презентации Джейми Линн сперва заявила, что восхищается старшей сестрой, но затем упомянула об изменении ее поведения в худшую сторону, назвав его «параноидальным» и «переменчивым». Это замечание вывело из себя певицу, она обвинила сестру в лицемерии и желании улучшить продажи книги за счет ее имени.

«Она никогда не была рядом 15 лет назад в то время… Так зачем ей вообще говорить об этом, если она не хочет продать книгу за мой счет?» — написала поп-исполнительница, подразумевая отсутствие поддержки от членов семьи в самые тяжелые годы опекунства. Также она добавила, что, в отличие от нее самой, у сестры никогда не было необходимости добиваться чего-либо собственным трудом.

Джейми Линн ответила в Instagram на выпады Бритни обширным постом, в котором назвала обвинения в свою сторону, из-за которых ей и ее семье начали поступать угрозы, ложными. Она добавила, что продвигаемая автобиография повествует о ее личном жизненном пути и самостоятельном, вопреки словам старшей сестры, построении карьеры.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Осенью 2021 года суд официально прекратил опекунство отца Бритни Спирс над певицей.

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Евгений Шульгин
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