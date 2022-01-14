Правозащитник Gulagu.net признан невиновным в изнасиловании следователя

Коптевский суд Москвы вынес оправдательный приговор координатору правозащитного проекта Gulagu.net Борису Ушакову по обвинению в изнасиловании бывшего следователя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый признан невиновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Ушакова задержали в Москве в июне 2020 года после того, как бывший следователь Татьяна Козлова заявила, что он изнасиловал ее. Правозащитник заявил о сфабрикованном деле со слов оклеветавшей его женщины. «Следователь меня не уведомил о возбуждении уголовного дела, не прислал повестку, хотя я сам к нему лично являлся, сам к ним приезжал. Она меня оклеветала, и с ее слов возбудили дело», — рассказал он.

Во время следствия Ушаков в знак протеста проглотил несколько предметов, поджег полотенце и сломал унитаз в московском СИЗО. Он также попытался покончить с собой. К нему подселили арестанта, которого обязали довести Ушакова до нервного срыва и до решения свести счеты с жизнью.

Козлова по обвинению в мошенничестве была заключена в СИЗО-1 «Матросская тишина», а после отбывала наказание в тюрьме на протяжении четырех лет.

Правозащитный проект Gulagu.net был создан в 2011 году в помощь оказавшимся в местах лишения свободы и их родственникам. Осенью проект опубликовал видео с пытками заключенных, вызвавших большой общественный резонанс.