Россия обратилась к Турции по поводу заявления советника Эрдогана об ОДКБ

Россия запросила у Турции разъяснения в связи с заявлением советника президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана по использованию сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, передает ТАСС.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — сказал дипломат.

В четверг, 13 января, начался вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана. Генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил, что за несколько дней в республике были разгромлены бандиты и террористы, а остатки их бандформирований пытаются укрыться от правосудия в подполье.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева. 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей в стране вспыхнули массовые акции протеста. Экономические требования митингующих вскоре сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.