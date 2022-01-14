Из-за метели в Белоруссии упала новогодняя елка и задержались поезда

Белоруссию накрыла сильная метель. Из-за порывов ветра транспортная и другая инфраструктура республики серьезно пострадала — непогода уронила линии электропередачи и расстроила движение железной дороги. О последствиях урагана сообщает МЧС республики.

Сила ветра в Белоруссии достигла 25 метров в секунду. Он срывает кровли домов, опрокидывает деревья и рекламные щиты, сдуло несколько прицепов. Фотографии из республики позволяют сделать вывод о том, что в Белоруссии пострадало десятки автомобилей. На городской площади в Несвиже сдуло главную новогоднюю елку, видео опубликовал Telegram-канал «Работаем с Пушкиным!».

Самое серьезное ЧП произошло в городе Орша, где ветер обрушил опоры теплотрассы и линии электропередачи на железнодорожной станции Орша-Центральная. Непогода сказалась и на движении поездов — Белорусская железная дорога сообщила о задержках в графике.

МСЧ республики тем временем прогнозирует, что в субботу, 15 января, погода не улучшится. В ведомстве обещают шквалистый ветер до 20 метров в секунду и рекомендуют всем белорусам оставаться дома.

Об опасностях непогоды предупредили и в России. Метеорологи назвали регионы, где прогноз разочарует россиян больше всего.