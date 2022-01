Microsoft похоронила популярные консоли Xbox

Microsoft остановила выпуск всех моделей приставки Xbox One. Об этом сообщает издание The Verge.

Представители корпорации подтвердили медиа, что в 2022 году компания сосредоточится на производстве консолей нового поколения — Xbox Series X и Series S. Таким образом, Microsoft похоронила семейство приставок, первые версии которых появились в 2013 году.

В компании признались, что выпуск популярных девайсов был остановлен еще год назад. «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года», — сообщила старший директор по маркетингу Xbox Синди Уокер (Cindy Walker).

Ранее глава подразделения Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) говорил, что Microsoft выпускает больше моделей Series X, чем Series S. Однако, по оценке журналистов, бюджетную версию консоли нового поколения чаще покупают.

Оригинальная Xbox One вышла в 2013 году. Через три года компания представила ее новую версию Xbox One S. В 2017 году на рынке появилась Xbox One X. Последняя консоль стала конкурентом Sony PlayStation 4 Pro.

В середине января источники Bloomberg рассказали, что Sony не собирается выводить свою консоль прошлого поколения из оборота. Компания намерена произвести в 2022 году около миллиона единиц PlayStation 4. Это может помочь частично решить проблему дефицита приставок на рынке.