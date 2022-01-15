В США описали фатальные последствия введения новых санкций против России

Российская оборонная промышленность может не пережить последствий введения новых санкций США, рассказывает американское издание Breaking Defense.

В публикации утверждается, что возможное введение Вашингтоном ограничений против Москвы в финансовой сфере «будет фатальным для российского оборонного сектора в области исследований и разработок, который остро нуждается в инвестициях для развития некоторых из своих новейших программ, таких как однодвигательный истребитель Су-75».

Другой трудностью, с которой, согласно изданию, могут столкнуться российские военно-промышленные компании, станет ограничение доступа к западным комплекующим и технологическому оборудованию. «Способность решать вопросы износа оборудования с каждым месяцем становится все более сложной задачей», — описывает Breaking Defense.

В январе американские конгрессмены-демократы представили проект новых санкции против России. Авторы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Рассматривается и введение санкций лично против президента России Владимира Путина и других высших лиц страны.

В июле «Ростех» презентовал Су-75 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

