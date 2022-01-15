Полиция Австралии задержала теннисиста Джоковича

Иммиграционная полиция Австралии задержала сербского теннисиста Новака Джоковича, чья австралийская виза была повторно аннулирована, в соответствии с решением суда, сообщает CNN.

Эта мера последовала за решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука отозвать визу звезды тенниса в пятницу, 14 января, после нескольких дней размышлений о том, следует ли выдворять 34-летнего серба из страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные федеральным окружным судом в Мельбурне, власти Австралии сочли присутствие теннисиста в стране угрозой общественному порядку из-за его негативного отношения к вакцинации против коронавируса и санитарным ограничениям, которые были введены на фоне пандемии COVID-19.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который пройдет с 17 по 30 января.