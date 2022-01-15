Бой кикбоксеров едва не завершился двойным нокаутом
Греческий кикбоксер Гианнис Стофоридис добился победы на турнире One Championship: Heavy hitters. Ролик решающего эпизода опубликован в Twitter-аккаунте промоушена.
This fight almost ended with a DOUBLE KNOCKOUT 😱 #ONEHeavyHitters #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/mHfrCsRhLS— ONE Championship (@ONEChampionship) January 15, 2022
Греку противостоял российский боец Бейбулат Исаев. Стофоридис финишировал оппонента в конце первого раунда. Однако греческий кикбоксер одновременно с этим пропустил удар от Исаева. Как отмечается в описании к видео, схватка едва не завершилась двойным нокаутом.
Поединок Исаева и Стофоридиса проходил в полутяжелом весе. One Championship: Heavy hitters прошел 14 января. В рамках ивента прошли поединки по смешанным единоборствам, тайскому боксу и кикбоксингу.
Ранее в сети появилось видео победы узбекского кикбоксера Анвара Бойназарова в дебютном поединке в организации Legacy Fighting Alliance (LFA). Для успеха ему хватило 21 секунды.