Тысячи немцев вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений

Тысячи немцев в субботу, 15 января, приняли участие в акциях протеста против ограничений, действующих на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает DPA.

Уточняется, что самая многочисленная акция противников антиковидных мер прошла во Фрайбурге, где на улицы города вышло порядка шести тысяч граждан ФРГ. В немецком Гамбурге акцию поддержали три тысячи человек, в Оснарбрюке и Фюрте недовольство политикой властей выразили около 1,5 тысячи граждан, тогда как в Дюсельдорфе в акциях участвовали 2,5 тысячи человек. Еще тысячу протестующих насчитали в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что во Франции учителя начальных школ объявили забастовку в знак протеста против сложных условий работы во время пандемии COVID-19. Уточнялось, что почти 75 процентов французских учителей не вышли на работу из-за условий труда, которые еще больше усложняются из-за антиковидных мер правительства страны. Объединенный профсоюз учителей начальных школ и лицеев считает, что министр образования Жан-Мишель Бланкер своими решениями мешает образовательным учреждениям.