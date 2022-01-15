США призвали судить хакеров из REvil

Высокопоставленная представительница американских властей заявила, что США ожидают, что арестованные члены хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, сообщает РИА Новости.

Американская чиновница сообщила, что Белый дом призвал судить двух хакеров из REvil. США выразили надежду, что России проведет правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников.

«Мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих», — подчеркнула она.

Ранее в США рассказали о задержанном в России хакере. Американская чиновница сообщила, что один из членов REvil был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.

14 января Тверской суд Москвы арестовал хакеров группировки REvil, распространявших вирусы-вымогатели. Их также обвиняют в масштабной кибератаке на американские компании. Российских хакеров Романа Муромского и Андрея Бессонова заключили под стражу до 13 марта. Им вменяют часть 2 статьи 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».

У 14 членов REvil изъяли 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, приобретенных на доходы от незаконной деятельности.