Назван способ дожить до следующей зарплаты

Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков напомнил, что работающие россияне получили перед Новым годом выплаты, которые должны были прийти им в начале января. В интервью радио Sputnik он рассказал, как справиться с дефицитом средств и дожить до следующей зарплаты.

При критической ситуации Коланьков посоветовал поступить ответственно, взяв деньги у профессионального кредитора и отдав их в срок. Такую услугу можно получить с помощью микрофинансовой организации (МФО), ломбарда или кредитной карта с льготным периодом.

Представитель Банка России призвал осторожно использовать такие инструменты. Он также назвал способ взять займы безопасно: для этого необходимо работать только с лицензированным участником рынка, особенно при оформлении онлайн-кредитов. Кроме того, не стоит брать средства в той валюте, в которой поступает доход. Не менее важно продумать, какую сумму нужно взять, чтобы получилось ее вернуть в полной мере.

«К различным займам нужно относиться как к опасной бритве: в хозяйстве, в быту она очень полезна, есть вещи, которые кроме как опасной бритвой не сделаешь», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что полезной привычкой вне зависимости от праздников служит практика ведения личного и семейного бюджета. Чтобы средства не исчезали, «как песок сквозь пальцы», необходимо отслеживать соотношение доходов и расходов.

Ранее россияне раскрыли размер своей новогодней премии. Более трети опрошенных (37 процентов) получили праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей.