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CША предупредили Россию об ответе в случае причастности к кибератакам на Украине

Джейк Салливан о кибератаках против Украины: не буду удивлен, если это связано с Россией
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация США подготовит ответ вместе с союзниками в случае, если Россия причастна к кибератакам против государственных сайтов Украины. Об этом предупредил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Однако он подчеркнул, что сейчас власти США ни с кем не связывают атаки.

«Нам необходимо выяснить это (...) Я не буду удивлен, если это в итоге будет связано с Россией. Давайте сначала выясним, а затем определим, что делать в дальнейшем. Если окажется, что Россия провела кибератаки против Украины, если это продолжится в предстоящий период, то мы будем работать с союзниками над подходящим ответом», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Украины насчет причастности России к кибератакам на правительственные сайты являются бездоказательными.

Масштабная хакерская атака на правительственные сайты Украины произошла в ночь с 13 на 14 января. Страницы кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям оказались недоступны. На некоторых из них появилось сообщение от хакеров на трех языках и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей. Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в причастности российские спецслужбы.

Марина Совина
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