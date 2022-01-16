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В Кремле рассказали о бездоказательных обвинениях Украины в адрес России

Дмитрий Песков: украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде у себя

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о бездоказательных обвинениях в адрес государства, исходящих со стороны Украины. Таким образом представитель Кремля отреагировал в интервью CNN на вопрос о причастности России к атаке на государственные сайты соседнего государства, фрагмент их беседы публикует The Hill.

«Мы считаем это продолжением очередного бездоказательного обвинения в адрес России. Мы почти что привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде у себя», — сказал Песков.

Песков заверил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские правительственные сайты. Кроме того, пострадавшая от хакеров сторона не предоставила доказательств причастности России, добавил представитель Кремля.

Масштабная хакерская атака на правительственные сайты Украины произошла в ночь с 13 на 14 января. Недоступными оказались страницы кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

На Украине назвали эту атаку самой мощной за четыре года. В причастности к ней Службы безопасности Украины (СБУ) заподозрила российские спецслужбы.

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Ксения Кривотулова
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