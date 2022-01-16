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Президент Чехии раскритиковал дипломатический бойкот Олимпиады в Китае

Президент Чехии Земан о дипломатическом бойкоте Олимпиады: ничего страшного не произойдет

Фото: Zhang Tao / XinHua / Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал ряд стран за дипломатический бойкот предстоящих Олимпийский игр в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение президента к членам чешской сборной.

Земан отметил, что принципиально выступает против злоупотребления идеей Олимпиады в политических целях. Он подчеркнул, что подобное уже происходило в прошлом во время Олимпиады в Москве 1980 года и Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года. По словам Земана, сейчас мы может наблюдать слабую форму подобного злоупотребления, когда бойкот объявляется на уровне политиков, а не спортсменов. «Честно сказать, если некоторые политические функционеры не будут на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Первыми дипломатический бойкот Играм в Пекине объявили США. После бойкот поддержали Австралия, Великобритания, Канада и Япония.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Марина Совина
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