В Алма-Ате за сутки задержали более 2,6 тысячи человек

В Алма-Ате за минувшие сутки задержали более 2,6 тысячи участников беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов было изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.

2 января в Казахстане начались протесты против резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр, спустя двое суток на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и Мангистауской области был введен режим ЧП до 19 января. В период его действия объявлен комендантский час с 23:00 до 7:00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.