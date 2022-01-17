В Британии рассказали о блефе США по Украине

США должны отказаться от расширения НАТО на Восток и определиться со своими внешнеполитическими приоритетами. Своим мнением о росте напряженности между Россией и Западом поделился автор британского издания The Week Деймон Линкер.

Линкер констатирует, что НАТО расширило военное влияние по всему миру за счет войн в Югославии, борьбы с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка) в Афганистане, вторжения и оккупации Ирака и свержения режима Муаммара Каддафи в Ливии. Он резюмирует, что НАТО давно перестал быть оборонительным альянсом, не стесняясь использовать военную силу первыми.

Колумнист издания рассказал, что США всегда действовали так, словно намерены защищать определенные страны от масштабных военных угроз и давать им гарантии безопасности и поддержки, хотя на самом деле никогда не были к этому готовы. Опыт с Ираком и Афганистаном показал, что гарантии Вашингтона по Украине тоже являются блефом, и это смог просчитать президент России Владимир Путин.

«Теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, похоже намерен проверить предположение о том, что в российском ближнем зарубежье у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу», — предположил автор.

Линкер считает, что НАТО оказалось в патовой ситуации. Если Запад отступит от своих позиций в Европе, то это станет сигналом для Китая в конфликте с Тайванем, но если альянс продолжит блефовать, то это приведет к росту военной напряженности, и это может иметь непредсказуемые последствия.

В заключение автор призывает честно и публично признать блеф и отступить на позиции, с которых США и НАТО действительно готовы бороться с угрозой эскалации, предельно ясно продемонстрировав эту решимость геополитическим соперникам Вашингтона. «Кризис на Украине следует рассматривать как возможность взяться за этот болезненный, но необходимый процесс более разумного выбора полей для наших сражений», — констатирует Линкер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что на следующей неделе Вашингтон будет готов сообщить о новых шагах по контактам с Москвой.

Консультации по вопросам договора о безопасности в Европе прошли 10 января в Женеве, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, 13 января прошло совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где также рассматривались российские предложения.