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Россиянам объяснили правила получения двойного налогового вычета

Двойной налоговой вычет на квартиру можно получить в случае покупки в браке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Супружеские пары в России могут получить двойной налоговый вычет на жилье, если квартира была приобретена в браке. Также есть ограничения по стоимости квартиры. Правила получения вычета россиянам объяснили на телеканале «Дума ТВ», сообщают «Известия».

При покупке квартиры будущий владелец может вернуть 30 процентов от потраченной на нее суммы. Налоговый вычет на одного человека ограничен 260 тысячами рублей — максимальная ставка, которая действует при покупке жилья стоимостью не менее двух миллионов рублей.

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Однако если покупатели приобретают жилье, находясь в браке, а стоимость жилья достигает четырех и более миллионов рублей, то пара может получить на каждого по 260 тысяч рублей. В общей сложности они получат 520 тысяч рублей. Отмечается, что право не действует, если супруги покупают объект у родственников.

С 1 января 2022 года в России изменился порядок получения налогового вычета при приобретении недвижимости. В качестве одного из нововведений россиянам предоставили право получить налоговый вычет при покупке квартиры, комнаты или доли в строящемся доме с даты подписания акта приема-передачи объекта.

Нина Ташевская
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