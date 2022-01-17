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Сторонники Порошенко подрались с автомобилистами в аэропорту

На Украине последователи Порошенко вступили в конфликты с водителями из-за проезда

В международном аэропорту Киева сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко подрались с автомобилистами. Конфликты между водителями и последователями политика попали на видео. Первый ролик показал Telegram-канал PavlovskyNews.

Несколько мужчин в камуфляжной форме, которых назвали сторонниками Порошенко, перегородили дорогу потоку машин. Они проигнорировали крики девушки из ближнего к ним автомобиля с требованием освободить дорогу для проезда. Прогнать их удалось только прибывшим сотрудникам полиции.

На другом видео от Telegram-канала «Политика Страны» толпа людей, которых также обозначили как сторонников бывшего президента, уже сама несколько раз ударила автомобиль. Произошедшее снял водитель, находившийся в машине во время нападения. Агрессивные люди запрыгнули к автомобилисту на капот, разбили лобовое стекло, сломали левое боковое зеркало.

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6 августа

Порошенко вернулся на Украину утром 17 января. На границе ему попытались вручить повестку в суд, но он проигнорировал следователей бюро расследований, выступил на митинге перед собравшимися людьми, а потом самостоятельно отправился на заседание. В данный момент Печерский суд, рассматривающий дело политика, отправился на перерыв.

Бывшего главу государства на родине обвиняют в государственной измене. Так следователи квалифицируют участие Порошенко в поставках угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на Украину в период его президентства. На время процесса его хотят поместить под домашний арест. Имущество политика уже арестовали.

Дмитрий Настасьев
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