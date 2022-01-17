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Спорт

Фетисов оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Вячеслав Фетисов назвал состав сборной России способным одержать победу на Олимпиаде-2022

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

Фетисов назвал состав команды способным одержать победу на Играх. Он посчитал важным, чтобы не было травм при подготовке и сложилась хорошая атмосфера в коллективе. «Желаю им удачи, и чтобы не сталкивались с проблемами перед турниром», — подчеркнул он.

Федерация хоккея России объявила состав на Олимпиаду ранее 17 января. Всего в список команды вошли 36 хоккеистов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали. В финале команда обыграла сборную Германии.

Анастасия Борисова
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