Фетисов оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Его слова приводит Sport24.

Фетисов назвал состав команды способным одержать победу на Играх. Он посчитал важным, чтобы не было травм при подготовке и сложилась хорошая атмосфера в коллективе. «Желаю им удачи, и чтобы не сталкивались с проблемами перед турниром», — подчеркнул он.

Федерация хоккея России объявила состав на Олимпиаду ранее 17 января. Всего в список команды вошли 36 хоккеистов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали. В финале команда обыграла сборную Германии.