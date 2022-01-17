Девушка хотела помочь матери и случайно узнала ее секрет

Пользовательница Reddit под ником kill_me_alreadyy поделилась историей о том, как хотела помочь матери отправить с телефона семейные фото и видео в групповой чат и случайно узнала ее секрет. Девушка не смогла скрывать правду о родительнице и рассказала все своему отцу.

По словам пользовательницы, несколько недель назад мать дала ей свой телефон и попросила отправить в семейный чат снимки и ролики, сделанные во время встречи родственников. Когда девушка взяла устройство и зашла в галерею, чтобы выбрать подходящие кадры, то случайно наткнулась на ролик, где ее мать занималась сексом с двоюродным братом своего мужа. Затем она нашла переписку, где родительница и ее любовник обменивались интимными записями.

Сначала девушка решила ничего не говорить отцу, но передумала в день рождения матери. «Отец подарил ей золотой браслет, и она поблагодарила его за это, обняла и поцеловала. Во время праздничного обеда она все время говорила, как любит моего отца и как ей понравился подарок. Я больше не могла это терпеть и рассказала им все, что я знаю, а затем ушла домой», — вспомнила она.

После этого отец рассказчицы подал на развод и начал злоупотреблять алкоголем, а мать на нее сильно обиделась. В заключение авторша поста поинтересовалась у комментаторов, что они думают о ее решении раскрыть отцу правду о матери.

Большинство пользователей поддержали девушку, назвав ее поступок правильным. По их мнению, мать сама виновата в случившемся. «Ваша мать единственная, кто разрушил вашу семью. Если бы вы не сказали своему отцу об этом, то он бы узнал об этом позже, и ему было бы намного хуже», — написал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit с ником SovLotus рассказала, как изучала родословную мужа и узнала неожиданную правду об их семье. Оказалось, что они с супругом приходятся друг другу дальними родственниками.