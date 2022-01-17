Украина признала Белоруссию сателлитом России

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко о скоплении подразделений национальной гвардии на украинско-белорусской границе. Спикер СБУ Артем Дехтяренко опроверг информацию и назвал Белоруссию «сателлитом России» (сателлит — государство, зависимое от другой страны, не обладающее собственной политической волей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает «Украинская правда».

«Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы числа "националистов-радикалов", которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности», — заявил Дехтяренко. СБУ ответило Лукашенко на слова о скоплении войск «чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере».

Белорусский лидер рассказал о сосредоточении украинских «националистов-радикалов» на южной границе Белоруссии на совещании с военными. Лукашенко признал такую угрозу серьезной. «Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие», — отметил он.

Ситуация вокруг украинско-белорусской границы попала во внимание на фоне не утихающих обвинений Киева и Вашингтона о якобы планирующемся вторжении на Украину российских войск. МИД Украины считает, что на прошедших недавно переговорах о гарантиях безопасности между Россией и США стороны уделили особое внимание именно этой ситуации. Глава ведомства Дмитрий Кулеба даже назвал встречу в Женеве «кульминацией дипломатии сдерживания [России]».

Между тем Лукашенко продолжил начатую им линию об угрозе Белоруссии с юга и анонсировал совместные учения армий союзного государства не только на западе республики, но и на южной границе. Российские и белорусские войска должны начать отработку противодействия предполагаемым угрозам уже в феврале 2022 года.

