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В Италии за поддельные сертификаты о вакцинации арестовали медсестру

Полиция Италии арестовала медсестру в городе Палермо за подделку сертификатов о вакцинации
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Полиция Италии арестовала медсестру, которая обвиняется в подделке сертификатов о вакцинации и растрате вакцин против COVID-19, сообщает The Guardian.

Медсестра, работающая в клинике города Палермо на острове Сицилия, делала поддельные уколы противникам вакцинации, чтобы они получили официальный сертификат о прививке для поездок и посещения баров, ресторанов и общественного транспорта.

Следователи использовали скрытую камеру, чтобы заснять 58-летнюю медсестру на рабочем месте. На видео полиция обнаружила, как медработник перед вводом вакцины удаляет препарат из шприца, затем вводит его пациенту. Полиция заявила, что собственная бустерная прививка арестованной была поддельной. Женщина признала себя виновной и согласилась сотрудничать со следствием, сообщив все известные ей данные о сообщниках.

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Подобное преступление ранее было зарегистрировано в этой же клинике в декабре прошлого года. Полиция сообщила, что в Италии за 2021 год было расследовано еще четыре схожих случая подделки сертификатов.

В начале декабря прошлого года заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов рассказал, что около 20 процентов жителей некоторых городов России приобрели QR-коды незаконно.

В середине октября 2021 года директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 80 процентов россиян, утверждающих, что привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19, купили сертификат о вакцинации.

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Дмитрий Сотак
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