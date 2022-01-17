Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский инфекционист оценил идею ученых об изменении тестов на COVID-19

Инфекционист Поздняков о мнении ученых ЮАР насчет тестов на COVID-19: менять их не нужно

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заболевание омикрон-штаммом коронавируса можно выявить быстрее и проще, если мазок для ПЦР-теста взят из слюны, а не из носоглотки. Соответствующее исследование ученых из Университета Кейптауна Южно-Африканской Республики (ЮАР) опубликовано на портале MedRxiv.

По мнению ученых, врачам придется приспосабливаться к особенностям штамма, в том числе изменять систему тестирования.

Ученые из ЮАР проанализировали тесты 382 пациентов в больнице Кейптауна за период с августа по декабрь 2021 года. Согласно исследованиям, если проводить тестирование у инфицированных на основе мазка из носа, в 14 процентах случаев омикрон-штамм обнаружить не удается. Штамм «дельта» в слюне обнаруживался только в 71 проценте случаев, в носоглотке его наличие подтверждалось в 100 процентах. При омикроне в мазках из носоглотки его находили только в 86 процентах случаев, а в слюне новый штамм определялся всегда.

Исследование оценил российский врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, его слова приводят «Известия». Издание напомнило, что в России процедуры взятия проб на коронавирус предписывают брать мазок из носоглотки (или ротоглотки) и запрещают собирать слюну.

Материалы по теме:
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
3 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

По словам Позднякова, ученые высказывают разные теории насчет того, почему в слюне «омикрон» обнаруживается лучше. Он подчеркнул, что для практического здравоохранения это не важно. «Если понадобится брать слюну, это даже проще, чем мазок из носа, так что никаких трудностей с техникой ПЦР-теста не предвидится. Менять же тесты не нужно по простой причине — ПЦР определяет наличие РНК SARS-CoV-2, а не конкретного штамма. Для практического здравоохранения этого достаточно, а информация по конкретному штамму нужна уже эпидемиологам» — уточнил Поздняков.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что согласно предварительным исследованиям из Дании и США, вакцинация от COVID-19 на 85-90 процентов снижает риски тяжелого течения или смерти после инфицирования омикрон-штаммом. По словам Крючкова, для защиты от южноафриканского варианта вируса также полезна своевременная повторная вакцинация, так как через определенное время после прививки или болезни резко падает иммунитет к COVID-19.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США анонсировали новые шаги по контактам с Россией
КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Миллионам россиян ограничили выезд за границу
Аналитик назвал условие для укрепления рубля к доллару
Российский инфекционист оценил идею ученых об изменении тестов на COVID-19
В сетях российских госучреждений обнаружили тысячи опасных уязвимостей
Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против омикрон-штамма
Экономисты назвали возможные последствия новых санкций США для рубля
Гинцбург предупредил о смертельном риске из-за «живой вакцины»
В Госдуме оценили идею отменить продажу алкоголя в выходные
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter