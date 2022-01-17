Российский инфекционист оценил идею ученых об изменении тестов на COVID-19

Заболевание омикрон-штаммом коронавируса можно выявить быстрее и проще, если мазок для ПЦР-теста взят из слюны, а не из носоглотки. Соответствующее исследование ученых из Университета Кейптауна Южно-Африканской Республики (ЮАР) опубликовано на портале MedRxiv.

По мнению ученых, врачам придется приспосабливаться к особенностям штамма, в том числе изменять систему тестирования.

Ученые из ЮАР проанализировали тесты 382 пациентов в больнице Кейптауна за период с августа по декабрь 2021 года. Согласно исследованиям, если проводить тестирование у инфицированных на основе мазка из носа, в 14 процентах случаев омикрон-штамм обнаружить не удается. Штамм «дельта» в слюне обнаруживался только в 71 проценте случаев, в носоглотке его наличие подтверждалось в 100 процентах. При омикроне в мазках из носоглотки его находили только в 86 процентах случаев, а в слюне новый штамм определялся всегда.

Исследование оценил российский врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, его слова приводят «Известия». Издание напомнило, что в России процедуры взятия проб на коронавирус предписывают брать мазок из носоглотки (или ротоглотки) и запрещают собирать слюну.

По словам Позднякова, ученые высказывают разные теории насчет того, почему в слюне «омикрон» обнаруживается лучше. Он подчеркнул, что для практического здравоохранения это не важно. «Если понадобится брать слюну, это даже проще, чем мазок из носа, так что никаких трудностей с техникой ПЦР-теста не предвидится. Менять же тесты не нужно по простой причине — ПЦР определяет наличие РНК SARS-CoV-2, а не конкретного штамма. Для практического здравоохранения этого достаточно, а информация по конкретному штамму нужна уже эпидемиологам» — уточнил Поздняков.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что согласно предварительным исследованиям из Дании и США, вакцинация от COVID-19 на 85-90 процентов снижает риски тяжелого течения или смерти после инфицирования омикрон-штаммом. По словам Крючкова, для защиты от южноафриканского варианта вируса также полезна своевременная повторная вакцинация, так как через определенное время после прививки или болезни резко падает иммунитет к COVID-19.