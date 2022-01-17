Действующую власть на Украине признали второстепенной проблемой в стране

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Василий Нимченко в эфире телеканала «НАШ» признал, что действующая власть на Украине — не главная проблема страны, а лишь второстепенная. Самым большим страхом, в его представлении, является работа правоохранительных органов, которые предъявляют людям обвинения в тяжких преступлениях без наличия необходимых доказательств.

Он назвал дело бывшего президента Петра Порошенко о госизмене местью администрации президента Владимира Зеленского, а также отметил грубое нарушение процедур его обвинения. Политик отметил, что нельзя обвинять любого неугодного власти человека в чем-либо, основываясь на одной гипотезе.

«Меня пугает не власть, потому что там власти нет как таковой, это не власть, это срабатывает тщеславие или месть. Меня пугает непрофессионализм правоохранительных органов, прокуратуры. Потому что предъявляют людям обвинения в тяжких преступлениях, от 12 до 25 лет, понимаете, о чем речь? Для них человек — это букашка», — заявил Нимченко.

Ранее стало известно, что судье Печерского районного суда в Киеве, который должен избрать меру пресечения Петру Порошенко, стало плохо. По имеющимся данным, судье пришлось вызвать скорую помощь. О том, что ему стало плохо, заявили и сторонники Порошенко, которые дежурят на улице у здания. Они утверждают, что судья испугался оглашать решение, которое ему продиктовали в офисе президента Владимира Зеленского.