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Кремль прокомментировал приезд Порошенко в Киев

Пресс-секретарь Песков: в Кремле не следят за приездом Порошенко в Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Кремле не следят за ситуацией вокруг приезда бывшего президента Украины Петра Порошенко в Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как прокомментировал ситуацию Песков, в Кремле фиксируют, что оппонентам действующего президента Владимира Зеленского на Украине «сейчас приходится не легко».

Бывшего президента Украины на родине обвиняют в государственной измене. Государственное бюро расследований Украины обвиняет его в содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса .Месяц назад, 17 декабря, он вылетел в Стамбул.

В понедельник, 17 января, он вернулся в Киев. Встретившие его в аэропорту силовики забрали у Порошенко паспорт, однако сам он не был задержан и проследовал на митинг своих сторонников, собравшийся у здания аэропорта. По его собственной оценке, на митинге было около 15 тысяч человек.

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Роман Кирьянов
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