Пожизненно осужденный экс-сотрудник ЮКОСа отказался от встреч с правозащитниками

Бывший начальник управления безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный на пожизненный срок за убийства, ведет тайные переговоры о досрочном освобождении либо помиловании в обмен на помощь следствию по делу экс-главы нефтяной компании Михаила Ходорковского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника издания, с Пичугиным, которого летом перевели из оренбургской ИК-6 «Черный дельфин» в московский СИЗО «Лефортово», обсуждается возможность взаимовыгодного сотрудничества, а чтобы сохранить его детали в тайне, осужденный отказался от встреч с правозащитниками.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы четыре раза пытались посетить отбывающего пожизненный срок Пичугина. В последний раз он, не подходя к открытому в двери люку для передачи пищи, крикнул им, что не будет с ними встречаться. Охранник также передал правозащитникам письменное заявление заключенного администрации СИЗО с просьбой оградить его от любых контактов с общественными наблюдателями. При этом сотрудник изолятора добавил, что, по мнению Пичугина, члены ОНК связаны с журналистами и он не намерен «раздавать» интервью.

В Следственном комитете России и ФСИН категорически отказались комментировать тему возможных переговоров с осужденным. Такой же позиции придерживается адвокат Пичугина. Он называл бредом рассуждения о досудебном соглашении его доверителя с силовиками.

В 2007 году Пичугину дали максимальное наказание за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой, тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги, покушение на Ольгу Костину, бывшего советника Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина. Пичугин свою вину не признает. Закон предусматривает возможность досрочного освобождения пожизненно осужденных после 25 лет отсидки.