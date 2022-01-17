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Врач назвал защищающий от распространенного вида рака продукт

Врач Дмитрий Шубин заявил, что грибы защищают от рака молочной железы

Фото: Shutterstock

Врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» назвал продукт, регулярное употребление которого защищает от рака молочной железы. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Специалист рассказал, что в грибах содержится вещество под названием эрготионеин, которое обладает противораковым эффектом. «Причем это касается молочной железы. А рак молочной железы, как известно, — это один из самых вообще распространенных видов рака на Земле», — уточнил Шубин.

Его соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман, в свою очередь, отметил, что о пользе этого продукта в профилактике онкологического заболевания свидетельствуют результаты недавних исследований. По его словам, ученые выяснили, что женщины, которые употребляют много грибов в пищу, заболевают раком молочной железы реже, чем те, кто ест их редко либо не ест вовсе.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвали неочевидный признак, который указывает на инфаркт. По словам специалистов, симптомом сердечного заболевания может быть боль в верхней части живота.

Евгения Наумова
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