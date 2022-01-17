Подлодка «Самара» вернется в Тихоокеанский флот

Атомная подводная лодка проекта 971 «Самара» пополнит в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) после ее ремонта. Возвращение запланировано на 2023 год. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Помимо капитальных работ на атомной подлодке проведут модернизацию. На ней будет установлено новое радиоэлектронное оборудование, также будут заменены ряд узлов и механизмов, а арсенал субмарины пополнят крылатые ракеты «Калибр».

При этом подводную лодку «Братск», которая относится к одному типу с «Самарой», восстанавливать не будут.

«Самара» и «Братск» относятся к проекту 971 «Щука-Б». На Западе субмарины этого класса называют «акулами». Это многоцелевые АПЛ, предназначенные для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения атомных субмарин и авианесущих группировок противника. Кроме того, они малошумные, что позволяет им первыми обнаружить цель. На смену «Щукам» должны прийти многоцелевые подлодки четвертого поколения проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М».

Ранее стало известно, что модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет, они смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов». Такие подлодки станут «самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ». Общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около сотни единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.

