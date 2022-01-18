Посольство Австралии в Москве перестало заниматься визовыми вопросами

Посольство Австралии в Москве, несмотря на признание сертификата о вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», перестало принимать заявки на получение визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийскую дипмиссию.

«Все визовые заявки в настоящее время принимаются и обрабатываются посольством Австралии в Белграде. Посольство Австралии в России больше не занимается визовыми вопросами, вследствие чего не обладает статистическими данными по количеству принятых заявлений», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве пояснили, что заявления на выдачу визы обрабатываются онлайн министерством внутренних дел вне зависимости от гражданства заявителя.

Ранее власти Австралии объяснили россиянам, прошедшим курс вакцинации отечественным препаратом «Спутник V», правила въезда в страну. В ведомстве отметили, что признание эффективности российской вакцины от коронавируса не означает открытие границ государства для всех желающих. Признание «Спутника» в первую очередь расширит возможности для возвращения международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов, отметили в местном Минздраве.

17 января в Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной против COVID-19 «Спутник V». Уточняется, что решение о признании препарата для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора.