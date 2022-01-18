Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство Австралии в Москве перестало заниматься визовыми вопросами

Австралийское посольство в Москве больше не принимает заявки на получение визы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Посольство Австралии в Москве, несмотря на признание сертификата о вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», перестало принимать заявки на получение визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийскую дипмиссию.

«Все визовые заявки в настоящее время принимаются и обрабатываются посольством Австралии в Белграде. Посольство Австралии в России больше не занимается визовыми вопросами, вследствие чего не обладает статистическими данными по количеству принятых заявлений», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве пояснили, что заявления на выдачу визы обрабатываются онлайн министерством внутренних дел вне зависимости от гражданства заявителя.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
23 декабря

Ранее власти Австралии объяснили россиянам, прошедшим курс вакцинации отечественным препаратом «Спутник V», правила въезда в страну. В ведомстве отметили, что признание эффективности российской вакцины от коронавируса не означает открытие границ государства для всех желающих. Признание «Спутника» в первую очередь расширит возможности для возвращения международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов, отметили в местном Минздраве.

17 января в Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым российской вакциной против COVID-19 «Спутник V». Уточняется, что решение о признании препарата для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса было принято ведомством на основании рекомендации национального фармрегулятора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО раскрыл позицию членов альянса по «Северному потоку-2»
Звезды сериала «Эйфория» закрутили роман
F-35A помешала маленькая птица
Стерлинг призвал сажать в тюрьму уличенных в применении допинга бойцов
В российском городе упавшая с крыши глыба льда убила мужчину
Родители угрожавшего бить русских дагестанца извинились за сына
Российский фондовый рынок закрылся падением
В заходящий на посадку в Сочи самолет ударила молния
Блинкен подтвердил необходимость участия Украины в переговорах по безопасности
ФСБ выявила взятку в 18 миллионов рублей в компании-разработчике спутников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter