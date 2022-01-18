Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали еще один доступный горнолыжный курорт за границей

АТОР: россияне могут отдохнуть на горнолыжном курорте Туфандаг в Азербайджане

Фото: @tufandag_resort

Средняя стоимость проживания в отеле на горнолыжном курорте Туфандаг в Азербайджане начинается от 116 долларов за ночь (8,8 тысячи рублей). Еще об одном доступном зимнем курорте для россиян рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Добраться до Туфандага можно из города Габала — прямой рейс из Москвы (Шереметьево) обойдется примерно в семь тысяч рублей на человека. Россиянам для въезда в Азербайджан необходимо иметь сертификат о прохождении вакцинации (одобрен «Спутник V») или справку о перенесенном COVID-19. Помимо этого понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

Отмечается, что Туфандаг больше всего подойдет начинающим лыжникам и сноубордистам. Несмотря на отдаленность места от экскурсионных объектов и основных достопримечательностей, многие туроператоры назвали горнолыжный комплекс интересным и альтернативным вариантом, который может составить конкуренцию более популярному среди россиян курорту Шахдагу.

Тем не менее, по оценкам экспертов, туристический спрос на отдых в Азербайджане остается низким. Во многом этому способствуют и текущие ограничения — страна принимает только вакцинированных туристов.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли назвали россиянам открытые для горнолыжного отдыха зарубежные страны. Отечественным путешественникам рекомендовали выбирать для зимнего отдыха курорты Болгарии, Сербии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Турции и Грузии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
МИД России ответил на публикацию об эвакуации дипломатов из Киева
Ученые предупредили о глобальной опасности солнечной геонженерии
Нарышкин рассказал о попытках Вашингтона дискредитировать пекинскую Олимпиаду
Массовая драка пассажиров с таксистом произошла в Москве
Бывший чемпион UFC захотел побить «уродливую картошку» Петра Яна в России
Цена на нефть побила многолетний рекорд
Россиянин поговорил с телефонными мошенниками и стал должником
Блогерша показала легкий способ сделать популярную у женщин прическу
Раскрыт показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
Диетологи назвали шесть простых правил для избавления от лишнего веса без усилий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter