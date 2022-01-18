Россиянам назвали еще один доступный горнолыжный курорт за границей

Средняя стоимость проживания в отеле на горнолыжном курорте Туфандаг в Азербайджане начинается от 116 долларов за ночь (8,8 тысячи рублей). Еще об одном доступном зимнем курорте для россиян рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Добраться до Туфандага можно из города Габала — прямой рейс из Москвы (Шереметьево) обойдется примерно в семь тысяч рублей на человека. Россиянам для въезда в Азербайджан необходимо иметь сертификат о прохождении вакцинации (одобрен «Спутник V») или справку о перенесенном COVID-19. Помимо этого понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

Отмечается, что Туфандаг больше всего подойдет начинающим лыжникам и сноубордистам. Несмотря на отдаленность места от экскурсионных объектов и основных достопримечательностей, многие туроператоры назвали горнолыжный комплекс интересным и альтернативным вариантом, который может составить конкуренцию более популярному среди россиян курорту Шахдагу.

Тем не менее, по оценкам экспертов, туристический спрос на отдых в Азербайджане остается низким. Во многом этому способствуют и текущие ограничения — страна принимает только вакцинированных туристов.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли назвали россиянам открытые для горнолыжного отдыха зарубежные страны. Отечественным путешественникам рекомендовали выбирать для зимнего отдыха курорты Болгарии, Сербии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Турции и Грузии.

