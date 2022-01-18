В Германии заявили о важности российского газа для Европы

Германия крайне заинтересована в реализации энергетического потенциала России, Европа будет нуждаться в российском газе в ближайшие годы. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Бербок во время выступления подчеркнула важность международной кооперации в деле борьбы с экологическим кризисом. Она добавила, что Россия является важным партнером Германии. «Мы крайне заинтересованы в реализации потенциала России в области возобновляемых источников энергии, чтобы мы сотрудничали и переводили экономики [наших стран] на "устойчивые рельсы". Без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис», — заявила министр.

Глава МИД считает, что переговоры по энергетике продемонстрировали большой потенциал России в сфере экологически чистых источников энергии. «Нам нужна надежная Россия для работы в преодолении климатического кризиса, работы в сфере энергетической безопасности и дальнейшего устойчивого развития в этой сфере», — отметила дипломат.

Ранее Бербок заявила о важности стабильных отношений с Россией, и новое правительство Германии готово их поддерживать. По ее словам, российско-германские отношения имеют глубокое историческое измерение. Она также отметила, что ее визит — «это поручение и задача по примирению между странами и народами».

Во время вступительного слова Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы, чтобы ее отношения с ФРГ были более конструктивными. Поприветствовав немецкого министра в Москве, Лавров заявил, что Москва хотела бы преодолеть накопившиеся проблемы в отношениях с Берлином.