В ФРГ подчеркнули отсутствие альтернативы стабильным отношениям с Россией

Германия не видит альтернативы стабильным отношениям с Россией, и новое правительство готово их поддерживать. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время вступительного слова на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Ее цитирует ТАСС.

«Для меня важно, чтобы мы сегодня спокойно и отводя достаточно времени на это обсудили весь спектр двусторонних и международных тем. Тем, в которых мы вместе можем улучшать наши отношения, и тем, в которых наша дружба в эти дни испытывает трудности», — заявила немецкий министр.

По ее словам, российско-германские отношения имеют глубокое историческое измерение. Она также отметила, что ее визит — «это поручение и задача по примирению между странами и народами».

Во время своего вступительного слова, Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы, чтобы ее отношения с Германией были боле конструктивными. Поприветствовав немецкого министра в Москве, Лавров заявил, что РФ хотела бы преодолеть накопившиеся проблемы в отношениях с Германией.

