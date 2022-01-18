Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак побил державшийся 45 лет рекорд по рыбной ловле

Рыбак поймал рекордную рыбу и превзошел рекорд штата, державшийся с 1977 года
Joseph Matthew McWhorter

Joseph Matthew McWhorter. Фото: страница Georgia Wildlife Resources Division в Facebook

В американском штате Джорджия рыбак побил рекорд штата по рыбной ловле, который держался 45 лет. Об этом сообщает сайт SaportaReport.

Джозеф Мэтью Макуортер из Алабамы поймал рекордную рыбу, когда рыбачил на реке Чаттахучи недалеко от города Колумбус в Джорджии. Вес окуня составил 3,77 килограмма.

По заключению Департамента природных ресурсов Джорджии, улов Макуортера был примерно на 60 граммов тяжелее, чем мелководный окунь, пойманный в 1977 году и до сих пор считавшийся самым крупным в штате. Чтобы превзойти рекорд мира по ловле мелководных окуней, поставленный в 1995 году на реке Апалачикола во Флориде, рыбаку не хватило 200 граммов.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня

Ранее российский рыболов Илья Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. Рыба весом 11,67 килограмма попалась ему во время рыбалки на Таймыре в конце июля 2021 года.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
МИД России ответил на публикацию об эвакуации дипломатов из Киева
Российский фондовый рынок открылся падением
Российский вирусолог сравнил степень опасности дельты и омикрона для детей
Москвичам назвали сроки окончания снегопада
Нурмагомедов показал арену первого турнира своего промоушена в США
Власти начали искать способ продать ноутбуки с российскими процессорами
Монеточка объявила о продаже новой квартиры из-за раскрытия ее адреса
Открыт новый метод лечения диабета первого типа
Россиянам назвали способы отдохнуть на море в январе дешевле 40 тысяч рублей
Пьяная россиянка жестоко избила сына-первоклассника в подъезде и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter